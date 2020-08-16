Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın hadsiz sözlerine ilk yorum! Neden 7 ay önce değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme oturan 'Joe Biden'ın küstah sözleri' için ilk kez yorumda bulundu. Kılıçdaroğlu, bu konuda da hükümeti eleştirerek, 'Yedi aydır tepki vermediler, neden şimdi tepki veriyorlar?' dedi.

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Dün geceden beri Türkiye siyasetinde Eski ABD Başkan Yardımcısı ve 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden'ın sözleri konuşuluyor. Biden'ın New York Times editörleriyle gerçekleştirdiği ve görüntüleri internete yeni düşen mülakatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında haddini aşan ifadeleri gündemin bir numarasına oturdu. Biden'a hükümet ve MHP kanadından çok sert tepki geldi. Öte yandan konuyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu da sessizliğini bozdu.

Kılıçdaroğlu'dan ilk yorum

Türkiye'de birçok muhalif kesim tarafından tepkiyle karşılanan konuşmaya Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu şunları söyledi;