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Karantinada olması gereken iki kişi Abant Tabiat Parkı'nda yakalandı

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nın girişinde jandarma tarafından yapılan kontrolde, Ankara'da evlerinde karantinada olmaları gereken 2 kişi yakalandı.

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Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollerde bulundu. Kontroller sırasında parka girmeye çalışan 2 kişiden birinin koronavirüs pozitif, diğerinin de temaslı hasta olduğu tespit edildi. 2 kişinin Ankara'da evde karantinada olmaları gerektiği belirlendi.

Para cezası ve adli işlem

Ekipler, ismi açıklanmayan 2 kişiyi tabiat parkına almayarak girişinde bekletti. Olay yerine 112 Acil ekipleri çağrıldı. Özel kıyafetlerle olay yerine gelen ekipler, 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası kesileceği ve haklarında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

Abant Tabiat Parkı'nda dezenfekte çalışması yapıldı ve ziyaretçilere tedbirlere uymaları konusunda uyarı yapıldı. Ayrıca, jandarma ekipleri dün de Gölcük Tabiat Parkı girişinde Ankara'da karantina altında olması gereken 2 kişiyi yakalamıştı.

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