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Beşiktaş Benfica'dan Franco Cerv'i markajına aldı! Menajeri doğruladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica'da gözden çıkarılan Franco Cervi'nin peşine düştü.

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Benfica'da gözden çıkarılan Arjantinli yıldız Franco Cervi'nin menajeri açıklamada bulundu ve Beşiktaş'ın da ilgisi ortaya çıktı.

26 yaşındaki futbolcunun menajeri Alberto Moreno, "Benfica satmak istiyor. Şu anda İspanya'dan ve Türkiye'den bir kulübün ilgisi var. Arjantin Milli Takımı'nda oynuyor ve geçen sene de önemli bir futbolcuydu. Çok maçta oynadı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan menajer, gelecek hafta resmi teklifleri Benfica'ya ileteceğini söyledi.

Santrofora yeni aday Nikola Kalinic 

Beşiktaş forvet mevkiisine alternatif üretmeye devam ederken menajerler tarafından önerilen Loic Remy hala alternatifler arasında yer alıyor, Ze Luis ve Papiss Cisse için de şartlar zorlanıyor.

Ze Luis transferinde öne çıkan bonservis zorluğu ve oyuncunun ikna edilme süreci, Cisse'nin de indirime henüz yanaşmaması, Beşiktaş yönetimini yeni arayışlara da itiyor. Bu arayışlar sonrasında transfer komitesi, Atletico Madrid'in oyuncusu olan ve geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Nikola Kalinic için İspanyol ekibine teklifini iletti. Yapılacak müzakereler neticesinde siyah beyazlılar Kalinic'e Beşiktaş formasını giydirmek istiyor.

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