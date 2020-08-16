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Mersin'de TIR şoförünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Anadolu Ajansı

MERSİN'de bir TIR şoförünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanması cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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MERSİN-Adana otoyolunda 73 SK 552 dorse plakalı bir TIR'ın şerit ihlali, hatalı sollama ve makas atarak trafikte ilerlemesi tehlike oluşturdu.

TIR şoförünün seyir halindeki bir otomobili hatalı sollama yaptığı sırada sıkıştırıp tehlikeye atması da görüntülere yansıdı. 

Sürücünün bu hareketi diğer yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

Bu arada, sıkıştırılan otomobil sürücüsünün TIR şoförü hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' şikayetçi olduğu öğrenildi.

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