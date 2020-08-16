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Kahramanmaraş'ta orman yangını

KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.Yangında yaklaşık 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

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Kahramanmaraş'ta Fırnız Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, ihbar üzerine ekipler müdahale etti.

Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı ve 25 personelin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında yaklaşık 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

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