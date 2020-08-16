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Artvin'de cezaevi firarisi sınırı geçerken öldü

Demirören Haber Ajansı

ARTVİN'de cezaevi firarisi Çetin U. (44), Türkiye- Gürcistan sınırında ölü bulundu. Firarinin ulaşılan cansız bedeni üzerinde yapılan ilk incelemede, hipotermiye bağlı olarak öldüğü belirlendi.

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Borçka ilçesine bağlı hudut köyü olan Muratlı köyü kırsalında dün ceset olduğunu görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, akşam saatlerinde hudut köyüne gelip, inceleme başlattı.

Ekipler, sınırın sıfır noktasında bulunan cesedin, cezaevinden kaçan Çetin U.’ya ait olduğunu tespit etti. Helikopterin ulaşım sağlayamadığı bölgede ekipler, 8 saat süren operasyonun ardından cesedi sedyeyle dağ yoluna indirdi. Çetin U.’nun ilk belirlemelere göre hipotermiye bağlı donarak öldüğü belirlendi. 

Hipotermi nedir?

Hipotermi, vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesi sonucu ortaya çıkar. İnsan vücudu normalde 37 derece bir sıcaklığa sahiptir. Eğer bu ısı korunmaz hale gelirse, hipotermi hastalığı devreye girer. Hipotermi, genellikle yağmur, rüzgar, kar veya soğuk havaya maruz kalan kişilerde görülür. Özellikle soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde hipotermi sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmeyen kişilerde kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına ve ölüme yol açabilir.

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