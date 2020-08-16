Bolu'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Bolu'nun Sarıcılar Mahallesi yakınlarında kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulundu. Ağaca asılı çürümüş biçimde bulunan şahsın cesedi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi morguna kaldırıldı.

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BOLU'da yaklaşık iki aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.

Sarıcalar Mahallesi yakınındaki tarlada çalışırken ağaca asılı çürümüş ceset gören kişi, durumu polise bildirdi.

Polisin yaptığı araştırmada cesedin iki ay önce kaybolan 39 yaşındaki Kenan Toprak'a ait olduğu tespit edildi.

İtfaiye ekiplerince ağacın dalları kesilerek indirilen ceset, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına götürüldü.