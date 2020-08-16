BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
HABER /  GÜNCEL

TurAz Kartalı Tatbikatı başarıyla sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye’nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı TurAz Kartalı Tatbikatı başarıyla sürdüğünü açıkladı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, TurAz Kartalı Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aynı sevda ocağında aşkla yoğrulan/ Hamurumuz birdir bizim/ Vatana kurban olalım diye yakılan/ Kınamız birdir bizim" dizelerine yer verildi. Ayrıca paylaşımda tatbikattan görüntülere de yer verildi.

Yayınlanan görüntülerde hava ve kara destekli tatbikatların aralıksız sürdüğü gözlemlendi. Azerbaycan ve Türkiye’nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
TİAB'dan Biden'ın küstah açıklamalarına sert tepki
Fatih Portakal'dan CHP'ye Muharrem İnce tepkisi
Bulgaristan'da koronavirüsten öldüğü sanılan Türk doktor Türkiye'de tedavideymiş
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın hadsiz sözlerine ilk yorum! Neden 7 ay önce değil
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Biden'in sözlerine sert tepki
MİT'ten flaş operasyon! Kırmızı Liste'deki Murat Kalko adlı üst düzey PKK'lı öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Davutoğlu partisinin il kongresinde konuştu
Bolu'da kayıp kişinin cesedi bulundu
Mersin'de TIR şoförünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 172 bin 630 oldu
Tokat'ta feci olay! Minibüsten düşerek tekerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Yorumlar