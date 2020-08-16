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Fransa'da ölenlerin sayısı 30 bine yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 410'a çıktı. Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 15 artışla 241 bin 184'e yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde bir kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 410'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 860 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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