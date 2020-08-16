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Bulgaristan'da koronavirüsten öldüğü sanılan Türk doktor Türkiye'de tedavideymiş

Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Türklerin de yaşadığı Dobriç kenti hastanesinde iki doktorun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak daha sonra öldüğü açıklanan Türk doktor Tezgün Arif'in Türkiye’de bir klinikte tedavisinin sürdüğü ortaya çıktı.

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Bulgaristan’ın Dobriç kenti hastanesinde Türk doktor Tezgün Arif’in ve diğer bir doktorun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Dr. Arif’in yakınları, basınca çıkan haberleri okuyunca gözlerine inanamadı. Dr. Arif’in Türkiye’de bir klinikte tedavisi sürdüğü ortaya çıktı. Söz konusu yanlış açıklamayı yapan Dobriç Sağlık Müfettişliği ve Sağlık Bakanlığı ikinci bir basın bildirisiyle doktor ve ailesinden özür diledi.

Dr. Tezgün Arif kimdir?

45 yaşındaki Dr. Tezgün Arif, Bulgaristan’ın Varna kentinde ve Dobriç kentinde muayeneleri olan başarılı ve sevilen bir endokrinolog. İki hafta önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Dr. Arif, geçen hafta rahatsızlanarak bölgede temsilcisi olduğu klinikten yardım istedi. Perşembe günü ambulans helikopterle İstanbul’a sevk edilen doktor, buradaki klinikte tedaviye altına alındı. Kovid-19’da böbrek yetmezliği ile entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu açıklandı. Ancak Bulgar makamlarının 'Türk kliniği ile irtibatta hata' açıklamasıyla 'öldü' denilmesi şaşkınlık yarattı.

Sağlık Bakanı hastane yönetiminin istifasını istedi

Son 24 saatte Dobriç’te 27 yeni vaka tespit edildi. Dobriç kenti hastanesinde birçok ihlal ve usulsüzlük ortaya çıkması üzerine Bulgaristan Sağlık Bakanı ve diğer yetkililer, hastaneye giderek hastane yönetiminin değişmesini istedi. Dobriç’teki hastanede Kovid-19 hastaları ve diğer hastaların kabul ve tedavi ünitelerinin ayrılmamış olduğu ifade edilirken; tüm hastalara da aynı personelin baktığı aktarıldı. Söz konusu ihmaller sonucunda da son haftalarda bölgedeki vaka sayısının 580’e ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanı, hastane yönetiminin toplu istifasını istedi.

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