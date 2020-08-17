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Uzman çavuşun ölümü Samsun'u hüzne boğdu

Erzincan'da görev yaptığı belirtilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Özyurt, memleketi Samsun'da serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

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SAMSUN'da izne gelen Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Özkurt (26), serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, dün Yakakent ilçesi sahilinde meydana geldi. Görev yaptığı Erzincan'dan memleketi Samsun'a izne gelen Özkurt, serinlemek için girdiği denizde bir anda gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçirdiği fark edilen Özkurt, cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı.

Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Özkurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özkurt'un Erzincan'da görev yaptığı öğrenildi. 

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