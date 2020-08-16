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Fenerbahçe'den Mame Thiam için transfer hamlesi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Kasımpaşa'nın golvüsü Mame Thiam ile bir araya geldi ve transfer için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Thiam'ın transferinde anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mame Thiam ile bir otelde transfer görüşmesi yaptı. Bu görüşmeye menajer Ahmet Bulut ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki de katıldı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Mame Thiam ile her konuda anlaşmaya vardığı, Kasımpaşa ile görüşmelerde de son aşamaya gelindiği belirtildi.

27 yaşındaki Mame Thiam bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 28 maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı.

Mame Thiam, Ali Koç, Ahmet Bulut ve Selahattin Baki'nin yaptığı transfer görüşmesinin fotoğrafını Fenerbahçe Kongre Üyesi Emir Kosif, sosyal medya hesabından paylaştı.

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