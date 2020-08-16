Fenerbahçe'den Mame Thiam için transfer hamlesi
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Kasımpaşa'nın golvüsü Mame Thiam ile bir araya geldi ve transfer için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Thiam'ın transferinde anlaşmaya varıldığı belirtildi.Abone ol
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mame Thiam ile bir otelde transfer görüşmesi yaptı. Bu görüşmeye menajer Ahmet Bulut ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki de katıldı.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Mame Thiam ile her konuda anlaşmaya vardığı, Kasımpaşa ile görüşmelerde de son aşamaya gelindiği belirtildi.
27 yaşındaki Mame Thiam bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 28 maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı.
Mame Thiam, Ali Koç, Ahmet Bulut ve Selahattin Baki'nin yaptığı transfer görüşmesinin fotoğrafını Fenerbahçe Kongre Üyesi Emir Kosif, sosyal medya hesabından paylaştı.
Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Mame Thiam menejer Ahmet Bulut ve yöneticimiz Selahattin Baki'nin de bulunduğu görüşmede başkanımız Ali Koç ile bir araya geldi. Her konuda anlaşma sağladılar, kulübüyle de son detaylar konuşuluyor. 💛💙🇺🇦 pic.twitter.com/q2OiFCvkGl— Emir Kosif 🌐 (@emirkosif) August 16, 2020