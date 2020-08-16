Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Biden'e sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'in açıklamalarının cahilce ve haddini aşan açıklamalar olarak niteledi. Çavuşoğlu, Biden'in daha önce de Erdoğan'dan bazı sözleri için defalarca özür dilediğini hatırlattı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili sözlerine sert çıktı. ABD'yi yönetmeye talip bir ismin Türkiye'yi ve yönettiği ülkeyi bilmemesinin cahillik olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Biden'ın daha önce de Erdoğan'dan benzer sözler nedeniyle özür dilediğini hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ndeki temasları sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD Başkan Adayı Biden'in Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendiren Çavuşoğlu, açıklamaların diplomatik tahammüllere aykırı olduğunu ve açıklamalarda da maddi hatalar bulunduğunu söyledi.

İşte Çavuşoğlu'nun o açıklamaları;

"Biden'in tabii medyaya da yeni yansıyan konuşmalarına bakınca insan üzülüyor. Büyük bir devlet olan ABD'nin başkan adayının her şeyden önce konuşma üslubuna bakınca üzülüyor. Diplomatik tahammüllere aykırı ama diğer taraftan da çok ciddi hatalar var. Yani bilgi noksanlığı var, maddi hatalar var. Bunlar bizim hoşumuza gitsin gitmesin ama hatalar var. Örneğin hükümet unsurları diye bir terminoloji kullandı. Sanırım bunlar Obama döneminde yardımcısıyken terör unsurlarıyla yatıp kalktıkları için unsur diye tabir ediyor.

"İnanılacak gibi bir şey değil"

Yani milletin iradesiyle seçilmiş hükümeti, hükümet unsurları diye tarif edilmesi inanılacak gibi bir şey değil. Bir başkan adayının, başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin böyle hatalara düşmesi gerçekten ilginç bir durum.

"Haddini aşan cümleler"

Diğer taraftan Kürt kökenliler diyor. Meclise girmelerini sağladık gibi haddini aşan cümleler var. Bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı verirken Çanakkale Savaşı'nı verirken Kürt kardeşlerimiz ve diğer kardeşlerimizle birlikte hep beraber verdik. Kürt kardeşlerimiz kurucu mecliste de vardı. Dolayısıyla sen kimsin böyle Kürtler'in de Meclis'e girmesini sağladık diyorsun. Bunların da Kürtler'den anladıkları Kürt kelimesinden anladığı teröristler. Yani PKK, PYD... Kimse kusura bakmasın Kürt kardeşlerimiz Meclis'te de olacak devlette de olacak hükümette de olacak ama bu ülkede teröristlere yer yoktur. Bu konuda da haddini aştığını görüyoruz.

Biden defalarca Erdoğan'dan özür dilemiş

Bir de iki kere altını çizerek darbeyle değil diyor muhalefete destek vererek hükümeti yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmek gerektiğini söylüyor. İki kez vurgulamasından şunu anlıyorum. Darbeyle değiştirmek istedik olmadı dolayısıyla taktik ve yöntem değiştirelim. Esasen geçmişte de 2014'te Türkiye ile ilgili yine bir konuşma yapmıştı. Sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak özür dilemişti. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yine Ankara'ya gelerek Cumnhurbaşkanımızın huzurunda özür dilemişti. Şimdi anlıyoruz ki o günkü özür dileyiş şekliyle söylüyorum. Şimdi anlıyoruz ki o gün timsah gözyaşları döküyormuş. Yani samimiyetsiz olduğunu da anlıyoruz. Yani ABD'yi yönetmeye talip olmuş birisinin bu kadar bilgisiz bir şekilde Türkiye ilgili yorum yapması kendi ülkesiyle ilgili gerçekleri bilmemesi de ilginç bir konu.

"Cahilce ve haddini aşan bir açıklama"

Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama. Türkiye'nin kendi içinde çekişmeler olur ve bunlar doğaldır ama biz sonuçta demokratik ve şeffaf biçimde seçimler düzenliyoruz. Çok partili döneme geçtikten sonraki dönemi söylüyorum. Dolayısıyla hükümete yani cumhurbaşkanlığına kimin geçeceğine milletimiz karar verir. ABD'den ya da başka bir yerden birisi karar veremez."