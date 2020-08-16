Çavuşoğlu: Yunanistan kara propaganda yapıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile olan görüşmesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı politikasını anlattığını söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm adımlarının uluslararası hukuka uygun olduğunu kaydetti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile olan görüşmesinde ikili ilişkilerin ele alındığını ve Libya konusundaki temasların sürmesi kararı alındığını söyledi. Çavuşoğlu, görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerinde gündeme geldiğini belirterek Yunan tarafının bu konudaki kara propagandasının devam ettiğine dikkat çekti.

Bakan Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ndeki temasları sırasında gerçekleştirilen ABD'li mevkidaşı Pompeo ile olan görüşmenin detayları hakkında bilgi verdi. Görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı politikasının anlatıldığını söyleyen Çavuşoğlu görüşmelerin her iki ülke içinde verimli geçtiğini kaydetti.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları;

"Uzmanlar düzeyinde Libya konusunda görüşmelerin devam etmesi konusunda karar aldık. Ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumu ve hem Kıbrıs ekseninde hem de genel anlamda Doğu Akdeniz'de neler olduğunu ve Türkiye'nin bu süreçte yapıcı yaklaşımlarını anlattık.

"Yunanistan hep kara propaganda yapıyor"

Türkiye'nin haklı davasını ve kıta sahanlığımızın ne olduğu ve burada ne adımlar attığımızı anlattık, konuştuk. Niye bunları söylüyorum? Yunanistan hep kara propaganda yapıyor. Türkiye'nin haksız olduğunu uluslararası hukuku çiğnediğini söylüyor. Oysa bizim yaptığımız her şey uluslararası hukuka uygun. Elbette her zaman diyalogdan yana olduk. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat gösterdi ama herkese daha önceden söylemişiz. Bakın Yunanistan'dan tersine göreceksiniz dedik ve bunu da gördük, gördüler. Özellikle son zamanlardaki gelişmeler hakkında da detaylı bilgi sahibi olduğunu gördük."