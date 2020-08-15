Koronavirüsün akciğerdeki ağır tahribatı hastaların tomografi görüntülerine yansıdı

Tüm dünyayı etkisi alan ve ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) en çok akciğerleri etkiliyor. Anadolu Ajansı (AA) Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören hastalara ait akciğer görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği ve akciğerleri nasıl tuttuğu ortaya çıktı. Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının son hızıyla devam ettiğini belirterek, "Mart, nisan, mayıs ayında gördüğümüzden daha şiddetli ve daha hızlı sanki, çember daha çok daraldı. Etrafımızda bize yakın insanların kovid pozitif ve akciğer tutulumu ile geldiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.