Fahrettin Koca'yı isyan ettiren diyalog

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asansöre maskesiz giren bir aileyle yaşadığı diyaloğu paylaşan vatandaşa sosyal medya üzerinden seslendi. Koca, o ailenin bugün yarın koronavirüs hastası olabileceğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takılması uyarılarını dikkate almayanlara ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, asansörde maskesiz vatandaşları uyardığı anları paylaşan bir vatandaşın mesajını alıntılayarak, koronavirüsün bulaş zincirinin kırılmasında maskeni hayati önemine dikkat çekti.

Koca, bir Twitter kullanıcısının mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımında, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken ne gerek var." ifadelerini kullandı.

Asansördeki diyalog şaşırttı!

Koca'nın alıntıladığı mesajda Twitter kullanıcısı şu ifadeleri kullandı: Asansöre bindim. Hemen peşimden 4 kişilik bir aile girdi asansöre, maskeleri yoktu. "Yanlış anlamazsanız siz sonraki asansöre binebilir misiniz? Maskeniz yok" dedim. Herif "Yok ben inmem, istiyorsan sen çık, kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın" dedi.