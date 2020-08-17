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Barcelona'da Lionel Messi depremi: Ayrılıyor

Lionel Messi, Barcelona yönetimine bu yaz kulüpten ayrılmak istediğini söyledi.

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Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 kaybetmesinin artçıları Katalan kulübü için çok ağır olacak gibi gözüküyor.

İspanyol medyasında gün içinde teknik direktör Quique Setien'in görevine son verileceği belirtilmişti. Gelen son dakika haberine göre ise takımın yıldızı ve futbolu da Barcelona'da bırakması beklenen Lionel Messi bu kararından vazgeçti ve ayrılık kararını yönetime iletti. 

Takımın yönetiminden ve planlama eksikliğinden memnun olmayan Arjantinli yıldızın yönetime ayrılık kararını bildirdiği aktarıldı. 33 yaşındaki yıldızın adı Inter, Manchester City ve Manchester United'la anılıyordu. Barcelona'nın Setien'in yerine ise takımın başına Arjantinli ünlü teknik adam Mauricio Pochettino'yu getirmesi bekleniyor.

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