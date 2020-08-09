Fenerbahçe'den Juan Mata bombası! İspanyollar duyurdu
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni bombasını İspanyollar duyurdu.
İspanya'nın ünlü gazetesi AS'ın haberine göre Fenerbahçe, Manchester United ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Mata ile yakından ilgileniyor. Fenerbahçe, Juan Mata transferi için Manchester United ile resmi görüşmelere başlayacak. Sarı Lacivertliler, İspanyol yıldızı düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor.
Anders Trondsen, Trabzonspor'da. Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Trabzonspor, İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen Ekvadorlu forvet Stiven Plaza'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Bucaspor'un 18 yaşındaki golcü oyuncusu Barış Sungur'u transfer etti.