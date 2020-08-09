Fenerbahçe'den Juan Mata bombası! İspanyollar duyurdu

İspanya'nın ünlü gazetesi AS'ın haberine göre Fenerbahçe, Manchester United ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Mata ile yakından ilgileniyor. Fenerbahçe, Juan Mata transferi için Manchester United ile resmi görüşmelere başlayacak. Sarı Lacivertliler, İspanyol yıldızı düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor.