BIST 1.084
DOLAR 7,38
EURO 8,76
ALTIN 460,69
HABER /  YEREL

Elazığ'da arızalanan aracı iten iki kişiye tır çarptı 1 ölü 1 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kovancılar-Tunceli kara yolunun Karınca köyü mevkisinde 23 DH 266 plakalı otomobilin arızalanması üzerine sürücü Halit Gezer ile yanında bulunan Muhsin Taş, aracı güvenlik şeridine yanaştırmak için itmeye başladı.

TIR, arızalanan otomobile çarptı 

Bu sırada arkadan gelen Ahmet Kantarcı idaresindeki 07 ZP 920 plakalı tır, otomobile arkadan çarptı.

1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada, Taş olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Gezer yaralandı.

Gezer, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Karaman'da genç kadın dehşeti!! İki çocuk babası adamı güpegündüz öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Yeşim Taşova sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fahrettin Koca'yı isyan ettiren diyalog
Somali'de bombalı saldırıda çok sayıda ölü var
Çavuşoğlu: Yunanistan kara propaganda yapıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da taziyeye gidenleri taşıyan minibüs kaza yaptı! 13 yaralı
Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine düştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu dilinin altındaki baklayı çıkardı! Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı 17 Ağustos mesajı
Barcelona'da Lionel Messi depremi: Ayrılıyor
Mehmet Yalçınkaya parmak kazası nasıl ne zaman olmuş?
Yorumlar