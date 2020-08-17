BIST 1.084
DOLAR 7,38
EURO 8,76
ALTIN 460,69
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı 17 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin yaşandığı saat olan 03.02'de paylaşımda bulundu. 

Paylaşımında depremin 45 saniye sürdüğünü anımsatan bir sayaca da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Yeşim Taşova sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fahrettin Koca'yı isyan ettiren diyalog
Somali'de bombalı saldırıda çok sayıda ölü var
Çavuşoğlu: Yunanistan kara propaganda yapıyor
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (16 Ağustos Pazar)
ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona'da Lionel Messi depremi: Ayrılıyor
Uzman çavuşun ölümü Samsun'u hüzne boğdu
Deniz üstü rüzgar santralleri 900 bin kişiye iş kapısı olacak
Galatasaray'da pozitif çıkan koronavirüs testleri negatife döndü
Fransa'da ölenlerin sayısı 30 bine yükseldi
İsmail Saymaz evlendi karısı kim Şeyda Sayar yaşı kaç?
Yorumlar