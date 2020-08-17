BIST 1.084
DOLAR 7,38
EURO 8,76
ALTIN 461,46
HABER /  YEREL

Bolu'da taziyeye gidenleri taşıyan minibüs kaza yaptı! 13 yaralı

TEM Otoyolu'nda, İstanbul'dan Siirt'e taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Abone ol

Bolu  TEM Otoyolu'nda, İstanbul'dan Siirt'e taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Siirt'e bir yakınlarının taziyesine gidenlerin içinde bulunduğu Şemseddin Kumek (41) idaresindeki 34 LME 964 plakalı minibüsün seyir halindeyken lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ve içinde bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde, kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Karaman'da genç kadın dehşeti!! İki çocuk babası adamı güpegündüz öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Yeşim Taşova sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fahrettin Koca'yı isyan ettiren diyalog
Somali'de bombalı saldırıda çok sayıda ölü var
Çavuşoğlu: Yunanistan kara propaganda yapıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine düştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu dilinin altındaki baklayı çıkardı! Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı 17 Ağustos mesajı
Barcelona'da Lionel Messi depremi: Ayrılıyor
Uzman çavuşun ölümü Samsun'u hüzne boğdu
ALES puan hesaplama kolay formül nasıl yapılır 2020
Yorumlar