Karaman'da genç kadın dehşeti!! İki çocuk babası adamı güpegündüz öldürdü

KARAMAN'da akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Arkadaşlarıyla pikniğe giden 36 yaşındaki Ömer Köfün isimli şahıs, 26 yaşındaki Seher E. isimli kadının pompalı tüfekli saldırısında hayatını kaybetti. Ömer Köfün'ün 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Morcalı köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Köfün (36) iki arkadaşıyla birlikte yol kenarındaki ağaçlık alanda piknik yaptığı sırada yanlarına otomobille gelen Seher E. (26) isimli kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Seher E. yanında getirdiği pompalı tüfekle Köfün’e iki el ateş ederek vurdu. Köfün, kanlar içinde yere yığılırken, Seher E. yardıma gelen Köfün’ün iki arkadaşına da gelmemeleri için tüfekle ateş açtı. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde iki çocuk babası adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde jandarma ekiplerine teslim olan Seher E. ise ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Soruşturma devam ediyor

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.