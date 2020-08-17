BIST 1.084
DOLAR 7,38
EURO 8,76
ALTIN 461,46
HABER /  YEREL

Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine düştü

İstanbul Beyoğlu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çay bahçesine devrildi.

Abone ol

02.00 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı.

Bariyeri aşıp çay bahçesine düştü 

Bariyerleri aşan otomobil, çay bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden yara almadan çıkan sürücü tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil çekici yardımıyla çay bahçesinden kaldırıldı.

Polis,  kazayla ilgili çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Karaman'da genç kadın dehşeti!! İki çocuk babası adamı güpegündüz öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Yeşim Taşova sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fahrettin Koca'yı isyan ettiren diyalog
Somali'de bombalı saldırıda çok sayıda ölü var
Çavuşoğlu: Yunanistan kara propaganda yapıyor
ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Kılıçdaroğlu dilinin altındaki baklayı çıkardı! Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı 17 Ağustos mesajı
Barcelona'da Lionel Messi depremi: Ayrılıyor
Uzman çavuşun ölümü Samsun'u hüzne boğdu
Deniz üstü rüzgar santralleri 900 bin kişiye iş kapısı olacak
Mehmet Yalçınkaya parmak kazası nasıl ne zaman olmuş?
Yorumlar