Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine düştü

İstanbul Beyoğlu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çay bahçesine devrildi.Abone ol
02.00 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı.
Bariyeri aşıp çay bahçesine düştü
Bariyerleri aşan otomobil, çay bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden yara almadan çıkan sürücü tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil çekici yardımıyla çay bahçesinden kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.