BIST 1.086
DOLAR 7,39
EURO 8,76
ALTIN 463,19
HABER /  YEREL

Adana'da polis uygulamasında cephanelik ele geçirildi

Adana’da yapılan denetimlerde 57 silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 152 kişi yakalandı.

Abone ol

Adana Emniyet Müdürlüğü, 6-12 Ağustos tarihlerinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kapsamlı uygulama yaptı.

Denetimler kapsamında yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 104 mermi, 31 ruhsatsız tüfek, 143 kartuş, 9 kuru sıkı tabanca ve buna ait 28 fişek, 56 AK-47 tüfek fişeği, 1 çalıntı otomobil ve 8 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 152 kişi de yakalandı.

4 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı

Uygulamada ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 4 iş yerine adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu dilinin altındaki baklayı çıkardı! Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?
Karaman'da genç kadın dehşeti!! İki çocuk babası adamı güpegündüz öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Yeşim Taşova sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Barcelona'da Lionel Messi depremi: Ayrılıyor
Fahrettin Koca'yı isyan ettiren diyalog
ÖNCEKİ HABERLER
Şeyda Sayar kim kaç doğumlu Şeyda Sayar instagram hesabı var mı?
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi öldü golfe devam etti
Japonya'da sıcak havalar can aldı! 27 ölü
'Savunmanın devleri' listesine 7 Türk şirketi girdi
İsmail Saymaz evlendi karısı kim Şeyda Sayar yaşı kaç?
Niran Ünsal kimdir yaşı kaç çocukları kaç tane kimdir?
Yorumlar