ABD Başkanı Trump'ın kardeşi öldü golfe devam etti

3 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesinde anketlerde geride bulunan ABD Başkanı Trump kardeşi Robert Trump'ı kaybetti. Trump, kardeşinin ölümünün ardından golf programına ara vermedi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın küçük kardeşi Robert Trump (72), New York’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kardeşini hayatını kaybetmeden bir gün önce ziyaret eden, daha sonra New Jersey’de haftasonunu golf oynayarak geçiren ABD Başkanı Trump’ın cenazeye katılıp katılmayacağı belirsiz.



ABD basını, Trump’ın kardeşinin ölümünün ardından golf programına ara vermemesini eleştirdi. Twitter’da ise Trump karşıtlarının #wrongTrump (yanlış Trump) hashtagiyle ölümle alay etmesi ABD’deki siyasi kutuplaşmayı gözler önüne serdi.



Kardeşinin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapan Trump, “Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki harika kardeşim Robert bu gece huzur içinde hayata gözlerini yumdu. O benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Seni çok özleyeceğiz, ancak bir gün yeniden kavuşacağız.” ifadelerini kullandı.



Trump’a verdiği destekle bilinen Robert Trump’ın, bir süredir kamuoyunda açıklanmayan bir hastalıktan dolayı tedavi gördüğü bildirilmişti. Robert Trump’ın kesin ölüm nedenine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.