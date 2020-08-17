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Bakan Murat Kurum’dan Aktaş sakinlerine müjde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gültepe Mahallesi'nin Aktaş bölgesinde de dönüşüm yakında başlayacağını ifade etti.

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Aktaş’taki hak sahiplerine müjde Geçtiğimiz günlerde Cinderesi bölgesinde yıllardır özlemle beklenen modern konutlarının temelini atan Altındağ Belediyesi, Aktaş sakinlerinin de yüzünü güldürmeye kararlı.

"Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile sık sık görüşüyor, kendileriyle sürekli projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sayın Bakanımız Murat Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” diyen Başkan Balcı, çok yakında Aktaş’taki hak sahiplerinin de yüzünün güleceğini belirtti.

Aktaş’a 303 konut

Cinderesi bölgesinde birkaç gün önce gerçekleştirilen 451 konutun temel atma töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Aktaş’taki hak sahiplerini sevindirecek açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum “Kentsel dönüşüm yaptığımız alanlarda, vatandaşlarımızı, esnafımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyecek adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Gültepe Mahallesi Aktaş mevkisinde sağlıksız yapıları yıktık. Burada yaklaşık 300 hak sahibi kardeşimiz var, orada da 303 konut üreteceğiz” dedi.

Ankara'nın her yerine yeni meydanlar kazandırdıklarını, tarihi kent merkezlerini ihya ettiklerini vurgulayan Kurum, sokak sağlıklaştırma, cephe yenileme, sosyal konut ve dönüşüm çalışmalarıyla Ankara'nın çehresini değiştirdiklerini ifade etti.

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