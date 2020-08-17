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1. nakil 2. tercih sonuçları açıklandı MEB nereden bakılır?

LGS tercih sonuçlarının ardından lise nakil işlemleri başladı. 3 aşamalı olan lise nakil işlemlerinin ilki 10 Ağustos'ta başlamıştı. Bugün ise LGS 1. nakil sonuçları erişime açıldı. Peki LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte e- okul LGS nakil tercih ekranı

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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2. nakil sonuçları, yeni dönemde liseye başlayacak olan öğrencilerin merak ettiği konu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

LGS 1. nakilleri yani 2. tercih işlemleri 14 Ağustos Cuma günü tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini tamamlanmasının ardından LGS 2. tercih sonuçları MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden duyurdu. Nakiller 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakiller 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek. 

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA- TIKLAYINIZ

LGS NAKİL SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR? 
Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 17 Ağustos tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açılacak.

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

Yapılan değerlendirmenin ardından açıklanacak olan LGS nakil sonuçları MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Sonuç açıklandığı zaman aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz

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