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Sağlık Bakanlığı'ndan 'PCR testi' yazısı! 81 il sağlık müdürlüğüne gitti

Sağlık Bakanlığı 81 il sağlık müdürlüğüne, PCR testi uygulamalarıyla ilgili yazı gönderdi. Buna göre, yurt dışına çıkıp gelen yolcular, PCR testini anlaşmalı otellerde yapabilecek.

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Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüklerine PCR testleriyle ilgili gönderilen yazıda şöyle denildi: "Bu kapsamda yurt dışına çıkan/gelen yolculardan istenilen PCR testlerinin yoğunluk oluşturmaması için numune alma işleminin İl Sağlık Müdürlüklerine bildirmek koşulu ile anlaşma yaptıkları otellerde de yapılabileceği bildirildi"

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