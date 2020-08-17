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Dolar yeni bir tarihi rekor daha kırdı! Piyasalarda son durum ne?

Geçen haftayı sakin bir şekilde tamamlayan Dolar, yeni haftaya tarihi bir rekorla başladı. Dolar/TL haftanın ilk iş gününde 7,39’u aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL de zirvesini 8,77’nin üzerine taşıdı. İŞte piyasada son durum...

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Geçen hafta 7,20-7,38 bandında hareket eden dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,3712'den tamamladı. Dolar saat 11:30 sularında aniden tırmanışa geçti ve 7.39'u aşarak tarihi bir rekor daha kırdı.

Saat 11:30 itibariyle döviz kuru: Dolar/TL haftanın ilk iş gününde 7,39’u aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL de zirvesini 8,77’nin üzerine taşıdı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,3870'ten işlem görmeye başlamıştı. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 8,7640'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,6830'dan satılıyordu.

Koronavirüs risk algısını olumsuz etkiliyor

Analistler, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesinin risk algısını olumsuz etkilediğini kaydetti. 

Takip edilecek veriler

Bugün yurt içinde temmuz ayı konut satışları ve temmuz ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ABD'de ağustos ayı New York Fed imalat endeksinin izleneceğini söyledi.

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