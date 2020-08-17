Havva Böcek kimdir yaşı kaç Muhittin Böcek eşi ne iş yapıyor?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu haberin ardından çok sayıda kişi Muhittin Böcek kimdir, aslen nereli yaşı kaç ve eşi Havva Böcek kimdir araştırması yaptı. Hangi partiden belediye başkanı seçildi gibi soruları yöneltmeye başladı. İşte Muhittin Böcek hakkında detaylı bilgiler..

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu haberin ardından Muhittin Böcek kimdir, yaşı kaç nereli araştırması başladı. Asken Yörük olan Muhittin Böcek 58 yaşında. CHP'li olan Muhittin Böcek Havva Böcek ile evli.

Sosyal medya hesabı üzerinden hastanede kontrol amaçlı izole bir şekilde tutulduğunu açıklayan Böcek, takipçilerine de maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi Muhittin Böcek'in kim olduğu ve hangi partiden belediye başkanı olduğunu merak etmeye başladı..

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek 1962'de Konyaaltı'nda doğmuştur. Aslen Yörük'tür. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra zirai üretim ve ulaşım sektörlerinde çalıştı. Halkla İlişkiler ve İktisat alanında yükseköğrenimini tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.

1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisinden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden aday olarak tekrar seçildi ve 2019 yılına kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süre zarfında 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı nın adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.