Kuaförüm Sensin yeni sunucu kim oldu Çiğdem Batur kimdir?

Show TV'nin sevilen güzellik yarışmacı Kuaförüm Sensin'in yeni sunucu belli oldu. Oyuncu Gözde Kansu'nun ayrıldığı yarışmanın yeni sunucusu oyuncu Çiğdem Batur oldu. Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Işıl Reçber gibi isimlerin olduğu Kuaförüm Sensin'i artık Çiğdem Batur sunacak.

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Show TV'nin sevilen ve ilgiyle izlenen yarışma programı Kuaförüm Sensin Gözde Kansu'nun vedasının ardından 1 hafta yayın hayatına ara vermişti. Bugün ise Kuaförüm Sensin yeniden, yeni sunucusu ile yayın hayatına başlıyor. Kıaförüm Sensin'in yeni sunucusu oyuncu Çiğdem Batur oldu. Bu haberin ardından Çiğdem Batur kimdir, yaşı kaç, hangi dizilerde oynadı araştırması başladı.

Yaklaşık 1.5 buçuk yıldır Kuaförüm Sensin sunuculuğunu yapan Gözde Kansu oyunculuğu çok özledim diyerek yarışmayı bırakmıştı. Boşalan sunucu koltuğuna ise bugün itibariyle Çiğdem Batur oturdu.

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Show Tv'de yayınlanan Kuaförüm Sensin sunuculuğuna Gözde Kansu'nun yerine gelen isim Çiğdem Batur oldu. Kanal tarafından yapılan açıklamaya göre bundan sonra Kuaförüm Sensin yarışmasını Çiğdem Batur sunacak. Ayşe Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 tarihinde Düzce'de doğmuştur.

İşte Çiğdem Batur hakkında merak edilenler…



ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Ayşe Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 tarihinde Düzce'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Düzce'de okuduktan sonra Ankara, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk bölümünde yüksek lisansını yaptı.

Çiğdem Batur ilk olarak 2004 yılında art televizyonunda yayınlanan Alışveriş Çantası isimli programın sunuculuğunu yapmıştır.

Oyunculuk hayatına Gazi Üniversitesinde okurken Üniversitesinin tiyatro topluluğu olan Grup Mimus'la başladı. Daha sonra da Başkent İletişim Akademisi'nde diksiyon, sunuculuk spikerlik ve dublaj eğitimlerini tamamladı ve 2001-2003 yılları arasındaTRT'de sözleşmeli olarak yönetmen ve program asistanlıkları yaptı.

2003-2006 yılları arasında yine TRT'de Kulvar Farkı, Savaşta Barış'ta Türk Ordusu, Gençlik Her Zaman programlarının sunuculuğunu yaptı. 2006 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Aynı zamanda dublaj çalışmalarına da devam etmiştir.

2006 yılında "Gümüş" adlı dizide Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora,Güngör Bayrak, Laçin Ceylan, Tarık Ünlüoğlu ile birlikte oynadı.

2007 yılında başlayan "Vazgeç Gönlüm" adlı dizide Murat Han ve Bulut Aras ile başrolde oynamış ve iki farklı karaktere can vermiştir.

2009 yılında Turkcell Mobil İnternet Reklamında oynadı.

Çiğdem Batur, 2010 yılında "Büşra" adlı sinema filminde Tayanç Ayaydın ile başrolde oynadı.

2010 yılından sonra Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar rolü ile başrolde olduğu "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı diziye Çiğdem Batur, "Savcı Leyla" karakterini canlandırmak için girdi.

Aynı zamanda 2010 yılında Eray Yasin Işık'ın yazdığı Göksel Kortay'ın yönettiği "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda rol aldı.



Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2010 - Baş Belası (Eray Yasin Işık) - Tiyatro Esen

Macbett (Eugene Ionesco)

Kulaktan Kulağa (Lady Issabel)

Bir Şehnaz Oyun (Turgut Özakman)

Philipp Hotz'un Büyük Öfkesi (Max Frisch)

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Pinhan (Gamze) (Sinema Filmi)

2015 - Bizim Hikaye (Tuba) (Sinema Filmi)

2009 - 2011 - Papatyam (Fulya) (Tv Dizisi)

2010 - Kurtlar Vadisi Pusu (Savcı Leyla Türkmen)(Tv Dizisi)

2009 - Büşra (Alara)(Sinema Filmi)

2007-2008 - Vazgeç Gönlüm (Goncagül - Defne)(Tv Dizisi)

2007 - Genco (Hazal Kaya seslendirmesi) (Tv Dizisi)

2006 - Gümüş (Dilek) (Tv Dizisi)

2003 - Soğan (kısa film)