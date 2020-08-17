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Masterchef Gülşah Suna ne iş yapıyor yaşı kaç instagram hallerine bakın

Masterchef 2020 heyecan dolu bölümleri devam ediyor. Kıyasıya yarışarak 16 kişilik ana kadroya giren isimlerden biri de At antronörü olan Gülşah Suna oldu. Masterchef Gülşah 28 yaşında, geçen sene de Masterchef'e katılan Gülşah kimdir, nereli?

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Masterchef Türkiye TV 8 ekranlarında heyecan dolu bölümleri ile devam ediyor. Yarışmanın favori gösterilen isimlerinden birisi de 28 yaşındaki  Gülşah Suna oldu. Yaptığı eleme yemeği ile jüriden alkış alan Gülşah yaptığı tabak ile gecenin iddialı isimlerinden olan Gülşah Suna 16 kişilik kadroya girmeyi başardı. Geçen sene de Masterchef'e katılan Gülşah çok konuştuğum için yemek yapmayı unuttum diyerek yarışmadan elenmişti.

MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef’e katılmıştı. Yarışmaya arkadaşlarının ilgisi sebebi ile başvurduğunu söyleyen Gülşah Suna, ‘Geçen sene de katılmıştım ama biraz fazla konuştuğum için yemeğimi unuttum.’ dedi.

İlk turda yaptığı yemekle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu almayı başaran Gülşah Suna, üçlü elemeleri de geçerek final turuna kalan isimler arasında yerini aldı.

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