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Aydos Ormanı'nda bir yangın daha çıktı! Neler oluyor böyle?

Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın 45 dakikada kontrol altına alınabildi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalarda bulunuyor.

45 dakika sürdü

Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bir görgü tanığı "Ormandan çıkan dumanları gördük. Hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdik. Biz de söndürme çalışmalarına yardım ettik" diye konuştu.

Polis ekiplerinin yangın ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Aydos Ormanı'ndan 5, 9, 12 ve 14 Ağustos tarihlerinde de yangın çıkmış; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önceki yangınlarda yaptığı açıklamada vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etmişti.

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