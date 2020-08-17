İmamoğlu'nun hedefinde yine 'Kanal İstanbul' var! Paylaşımı tartışma yaratacak

Kanal İstanbul projesine karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul bu işten ihale alacak malum şirketler için rüya gibi bir proje" ifadelerini kullandı.

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Twitter hesabından projenin yaratacağı olumsuzlukları anlatan video paylaşan İmamoğlu, Kanal İstanbul'un yapılması halinde kentin su kaynaklarının üçte birinin yok olacağını savundu.

"Bedelini biz ödeyeceğiz"

Videoda, Kanal İstanbul'un ihale alacak şirketler için 'rüya gibi bir proje' olduğu belirtilerek, "Bu işten çok memnun kalacaklar ama onların memnuniyetinin bedelini biz ödeyeceğiz” denildi.

Kanal İstanbul bu işten ihale alacak malum şirketler için rüya gibi bir proje.



Yapılırsa şehrimiz su kaynaklarının %29'unu kaybedecek, Sazlıdere Barajı yok olacak, Terkos Gölü'ne tuzlu su karışma riski açığa çıkacak, yeraltı su kaynakları yok olacak.#YaKanalYaİstanbul pic.twitter.com/d7TMwGwe1l — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 17, 2020

Kanal İstanbul'un yapılması halinde Terkos Gölü'ne tuzlu su karışma riski doğacağı, Sazlıdere Barajı'nın devreden çıkacağı, kentin su ihtiyacının yüzde 29'unu karşılayan kaynağını kaybedeceği, yeraltı su kaynaklarını da 'korkunç' risklerin beklediği belirtildi.