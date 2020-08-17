BIST 1.088
DOLAR 7,39
EURO 8,76
ALTIN 464,24
HABER /  POLİTİKA

İmamoğlu'nun hedefinde yine 'Kanal İstanbul' var! Paylaşımı tartışma yaratacak

Kanal İstanbul projesine karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul bu işten ihale alacak malum şirketler için rüya gibi bir proje" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Twitter hesabından projenin yaratacağı olumsuzlukları anlatan video paylaşan İmamoğlu, Kanal İstanbul'un yapılması halinde kentin su kaynaklarının üçte birinin yok olacağını savundu.

"Bedelini biz ödeyeceğiz"

Videoda, Kanal İstanbul'un ihale alacak şirketler için 'rüya gibi bir proje' olduğu belirtilerek, "Bu işten çok memnun kalacaklar ama onların memnuniyetinin bedelini biz ödeyeceğiz” denildi.

Kanal İstanbul'un yapılması halinde Terkos Gölü'ne tuzlu su karışma riski doğacağı, Sazlıdere Barajı'nın devreden çıkacağı, kentin su ihtiyacının yüzde 29'unu karşılayan kaynağını kaybedeceği, yeraltı su kaynaklarını da 'korkunç' risklerin beklediği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçti! 45 saniyede neler yaşandı? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Uzmanlardan İstanbul depremi uyarısı! Tik-tak yapan bir bombanın yakınındayız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'bir korkumu söyleyeyim' deyip uyardı: Ne olursunuz....
65 yaş üstü kısıtlamaları! Hiç evden çıkmadan koronavirüs pozitif çıktı
İkinci el cep telefonu ve tablet satışlarında yeni dönem! Ticaret Bakanlığı açıkladı
17 Ağustos gram, çeyrek ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
Dolar yeni bir tarihi rekor daha kırdı! Piyasalarda son durum ne?
ÖNCEKİ HABERLER
Özgül Çoşar nereli yaşı kaç Masterchef Özgül eşi ve çocukları kimdir?
AK Partili Bülent Turan: Tahayyül ettikleri Türkiye’yi bulamayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüştü! Gündem Suriye ve Libya
Masterchef Duygu nereli 2020 Duygu Acarsoy kimdir yaşı kaç?
İzmir'de toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine AK Parti'den tepki
Gözde Çığacı kiminle evlendi eşi Tümer Gülümserler kimdir?
Yorumlar 5 yorum