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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüştü! Gündem Suriye ve Libya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile  telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alınarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi.

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı.

Görüşmede iki lider, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

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