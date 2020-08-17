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Tanya Kilityalı instagram'da sevgilisi ile pozları fena! Masterchef Tanya kimdir nereli?

Materchef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosunu girmek için kıyasıya yarışan isimlerden biri de Tanya Kilityalı oldu. Yaptığı yemek ile tüm jüriden evet alan Tanya adının yazdığı beyaz önlüğü kazandı. 26 yaşında Masterchef Tanya aslen Kıbrıslı. Masterchef Tanya'nın sevgilisi Ulaş kimdir ne iş yapıyor?

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Masterchef 2020'nin 16 kişilik kadrosuna giren isimlerden biri de aslen Kıbrıslı olan Tanya Kilityalı oldu. Yaptığı tabaklar ile jürinin ve diğer yarışmacıların övgünüsüü kazanan Masterchef Tanya Gastronomi mezunu. Masterchef Tanya'nın sevgilisi ise Ulaş. Sevgilisi Ulaş ile aşk pozlarını sık sık instagram hesabından paylaşan Tanya'nın 8. 261 takipçisi var. 

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor.

Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Üçlü elemelerde İsmail ve Aycan ile eşleşen Tanya birinci oldu ve final turuna kalmaya hak kazandı.

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