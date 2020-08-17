Bakan Süleyman Soylu, otizmli çocuklara spor ayakkabı hediye etti

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece'deki 23 okulda okuyan otizmli öğrencilere spor ayakkabı hediye etti.Abone ol
İçişleri Bakanlığının Yardımları, Mustafa Hulusi Arat Otizm Derneği aracılığı ile Büyükçekmece'de 11 Gaziosmanpaşa'da 12 okulda okuyan otizmli bireye gönderildi.
Dernek tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi çocukların okul müdürlerine sosyal mesafe kuralları çerçevesinde teslim edildi.
Gaziosmanpaşa Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Büyükçekmece İsmail Çile Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki programı dernek icra kurulu başkanı Azize Öztürk bizzat takip etti.
O okullar şöyle:
Gaziosmanpaşa Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu
Gaziosmanpaşa Dede Korkut İlkokulu
Gaziosmanpaşa Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu
Gaziosmanpaşa Mithat Paşa İlkokulu
Gaziosmanpaşa Selehaddin Eyyubi İlkokulu
Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu
Gaziosmanpaşa Emin Sabit Büyükbayrak Ortaokulu
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya İlk Okulu
Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle İlkokulu
Gaziosmanpaşa Hüseyin Keçeci Özel Eğitim Okulu
Gaziosmanpaşa Şükrü Yemencioğlu Okulu
ve Gaziosmanpaşa Aliya İzzet Begoviç Okulu
Büyükçekmece İsmail Çile Özel Eğitim Uygulama Okulu
Büyükçekmece Kuvayi Milliye İlkokulu
Büyükçekmece Atatürk İlkokulu
Büyükçekmece 19 Mayıs Ortaokulu
Büyükçekmece Bahadır Demir İlkokulu
Büyükçekmece Pınartepe Ortaokulu
Büyükçekmece Yalçın Çiftçioğlu İlkokulu
Büyükçekmece Tepekent Borsa Anadolu Lisesi.
Büyükçekmece Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Büyükçekmece Erdem Bayazit İlkokulu
Büyükçekmece Türkoba İlk ve Ortaokulu.