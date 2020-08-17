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HABER /  POLİTİKA

Bakan Süleyman Soylu, otizmli çocuklara spor ayakkabı hediye etti

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece'deki 23 okulda okuyan otizmli öğrencilere spor ayakkabı hediye etti.

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İçişleri Bakanlığının Yardımları, Mustafa Hulusi Arat Otizm Derneği aracılığı ile Büyükçekmece'de 11 Gaziosmanpaşa'da 12 okulda okuyan otizmli bireye gönderildi.

Dernek tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi çocukların okul müdürlerine sosyal mesafe kuralları çerçevesinde teslim edildi.

Gaziosmanpaşa Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Büyükçekmece İsmail Çile Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki programı dernek icra kurulu başkanı Azize Öztürk bizzat takip etti. 

O okullar şöyle:

Gaziosmanpaşa Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu

Gaziosmanpaşa Dede Korkut İlkokulu

Gaziosmanpaşa Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu

Gaziosmanpaşa Mithat Paşa İlkokulu

Gaziosmanpaşa Selehaddin Eyyubi İlkokulu

Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu

Gaziosmanpaşa Emin Sabit Büyükbayrak Ortaokulu

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya İlk Okulu

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle İlkokulu

Gaziosmanpaşa Hüseyin Keçeci Özel Eğitim Okulu

Gaziosmanpaşa Şükrü Yemencioğlu Okulu

ve Gaziosmanpaşa Aliya İzzet Begoviç Okulu

Büyükçekmece İsmail Çile Özel Eğitim Uygulama Okulu

Büyükçekmece Kuvayi Milliye İlkokulu

Büyükçekmece Atatürk İlkokulu

Büyükçekmece 19 Mayıs Ortaokulu

Büyükçekmece Bahadır Demir İlkokulu

Büyükçekmece Pınartepe Ortaokulu

Büyükçekmece Yalçın Çiftçioğlu İlkokulu

Büyükçekmece Tepekent Borsa Anadolu Lisesi.

Büyükçekmece Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Büyükçekmece Erdem Bayazit İlkokulu

Büyükçekmece Türkoba İlk ve Ortaokulu.

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