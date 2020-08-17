Metropoll son anketi açıkladı! İşte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP'nin oy oranları

Metropoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı son ankete göre, bugün seçim olsa sadece iki parti barajı aşabiliyor. AK Parti ve CHP dışında baraja yaklaşabilen parti yok. HDP yüzde 8, İYİ Parti 6.9, MHP ise 6'da kalıyor. En dikkat çeken sonuç ise Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Ali Babacan'ın DEVA Partisi'ni geride bırakıyor. Gelecek Partisi yüzde 2 iken, DEVA Partisi yüzde 1.3te kalıyor. İşte Metropoll anketinin sonuçları...