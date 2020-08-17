TRT'den olay transfer! Ana haberi Ersoy Dede sunacak

Ersoy Dede, İnternethaber'e yaptığı açıklamada, "7 Eylül itibariyle TRT 1 Ana Haber’i ben sunacağım nasipse..." diye konuştu.Abone ol
TRT 1 Ana Haber yeni yayın dönemine hazırlanırken Ersoy Dede, TRT 1 Ana Haber’ini kendisinin sunacağını ve ekibiyle Harbiye'deki binada toplantı yaptıklarını açıkladı.
"TRT 1 Ana Haber’i ben sunacağım nasipse.."
İnternethaber'e konuşan Ersoy Dede, şu bilgileri verdi:
7 Eylül itibariyle TRT 1 Ana Haber’i ben sunacağım nasipse... Bugün ilk olarak Harbiye’deki binaya girdik, ekibimizle toplantı yaptık, yeni yayın dönemi için hazırlıklara başladık hayırlısıyla...
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