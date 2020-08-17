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TRT'den olay transfer! Ana haberi Ersoy Dede sunacak

Ersoy Dede, İnternethaber'e yaptığı açıklamada, "7 Eylül itibariyle TRT 1 Ana Haber’i ben sunacağım nasipse..." diye konuştu.

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TRT 1 Ana Haber yeni yayın dönemine hazırlanırken Ersoy Dede, TRT 1 Ana Haber’ini kendisinin sunacağını ve ekibiyle Harbiye'deki binada toplantı yaptıklarını açıkladı.

"TRT 1 Ana Haber’i ben sunacağım nasipse.."

İnternethaber'e konuşan Ersoy Dede, şu bilgileri verdi:

7 Eylül itibariyle TRT 1 Ana Haber’i ben sunacağım nasipse... Bugün ilk olarak Harbiye’deki binaya girdik, ekibimizle toplantı yaptık, yeni yayın dönemi için hazırlıklara başladık hayırlısıyla...

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