Samsun'da koronavirüs alarmı! Yoğun bakım üniteleri doldu

Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, kentte yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasıyla koronavirüs hastalarının diğer illere sevk edildiğini söyledi.

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Artan vakalar nedeniyle kentteki yeni hastaların çevre illere gönderildiğini söyleyen Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, sağlık çalışanlarının durumuyla ilgili de, "Sağlık emekçilerinde oldukça ciddi bir bıkkınlık ve bezginlik var. Büyük bir hekim kitlesi istifayı ve emekliliği düşünmeye başladı" diye konuştu.

"Hasta sayısı çok olduğu için hastaneler yetersiz kalıyor"

Gazete Duvar'dan Mehmet Rebii Özdemir'in haberine göre Çakmak, bilinçli ve koronavirüs sürecini ağır geçirmeyen vakaların evlerinde tedavi edildiğini belirtirken, yoğun bakımlardaki doluluk için şunları söyledi: Donanımımız yeterli aslında. Ancak hasta sayısı çok olduğu için hastaneler yetersiz kalmaktadır. Yoğun bakımda yatırılması gerekli olan hastalarımız doluluk gerekçesiyle başka illere gönderilmektedir. Samsun EAH açılan yeni poliklinik binasının ardından ana binada acil servisin yeri değiştirilerek yoğun bakım ünitesi haline getirileceği bilgilerini aldık.

"Sağlık emekçileri istifayı ve emekliliği düşünüyor"

Sağlık emekçilerinin psikolojik bağlamda çok kötü olduklarını ifade eden Çakmak, "Sağlık emekçilerinin izinlerinin iptal edilmesi dillendiriliyor. Sağlık emekçilerinde oldukça ciddi bir bıkkınlık ve bezginlik var. Büyük bir hekim kitlesi istifayı, emekliliğini öteleyen hemşirelerimiz de emekliliği düşünmeye başladı. Sağlık emekçilerine bu şekilde haddinden fazla yük binerse sağlık sistemimiz kökünden çökecektir, ondan sonra da çalışacak ağlık personelleri bulamazlar hastanelerde” diye konuştu.

Mobbing iddiası

Çakmak, açıklamasını şöyle tamamladı: Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 6 hemşire sağlık emekçimizin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sağlık emekçileri ciddi anlamda zorlanıyor. Gerekli teknik ya da teknik olmayan bilimsel destekleri alamıyor. Ayrıca şu çok net gözden kaçırılıyor. Hastanelerimiz de normal hastalar ile koronavirüslü hastalar ayrı ortamlarda bulunabiliyor. Yöneticiler bütün işlerini güçlerini bıraktılar sanki tek işleri ve güçleri mobbing uygulamakmış gibi hareket ederek sağlık emekçilerinin sanlarına adeta ot tıkamaktan geri durmamaktalar.