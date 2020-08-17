CHP'de Abdullah Gül isyanı bu gibilerin gözümde nokta kadar değeri yoktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayınız olacak mı?" sorusuna açık kapı bırakarak "Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?" demesine CHP milletvekillerinden tepki geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü olacak?" sorusuna yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin mantığı yok. Soru şu: Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?" diye konuştu.

Önceki seçimde MHP ile birlikte Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday çıkaran Kılıçdaroğlu, o kararını da savunarak, "Bugün Ekmeleddin Bey cumhurbaşkanı olsaydı Ortadoğu’da bu felaket olmazdı. Dünya görüşüne katılırsınız, katılmazsınız ama Ekmeleddin Bey’in saygınlığı konusunda bugün de bir endişem yoktur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül mesajları bazı CHP milletvekillerini ve partilileri kızdırdı.

"Bu gibilerin gözümde nokta kadar değeri yoktur"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Abdullah Gül ve türevleri kumpas davalara nezaret etmiş, Cumhuriyet’in değerleri ile hep kavgaları olmuştur. Bu gibilerin gözümde nokta kadar değeri yoktur. Kumpas şehitlerinin ruhu şad olsun!" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül ve türevleri kumpas davalara nezaret etmiş, Cumhuriyet’in değerleri ile hep kavgaları olmuştur.

Bu gibilerin gözümde nokta kadar değeri yoktur.



Kumpas şehitlerinin ruhu şad olsun! pic.twitter.com/7z7ReEroqC — Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) August 17, 2020

CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt da "Siyaset,ciddiyettir. Siyaset,nezakettir. Siyaset,vefadır. Siyaset,hele SOL SİYASET,kavramlar çarpıtılarak yapılamaz. Unutulmamalıdır;ARŞİV UNUTMAZ! #kantinsolculuğu,#rakımasası edebiyatı yapanlar kimleri aşağıladıklarını çok iyi düşünmelidirler. ARŞİV açılır mahcup olurlar!

LAİKLİK olmadan demokrasi olmaz. LAİK olmayan devletin DEMOKRATİK olması mümkün değildir. LAİKLİK ve ATATÜRK(anti-emperyalist-tam bağımsızlık ideolojisi)Türkiye Cumhuriyeti’nin KİLİT TAŞIDIR. LAİKLİK VE ATATÜRK(ideolojisi)den ödün vererek CUMHURİYET DEMOKRASİ İLE TAÇLANMAZ" yorumunda bulundu.

Siyaset,ciddiyettir.



Siyaset,nezakettir.



Siyaset,vefadır.



Siyaset,hele SOL SİYASET,kavramlar çarpıtılarak yapılamaz.



Unutulmamalıdır;ARŞİV UNUTMAZ!#kantinsolculuğu,#rakımasası edebiyatı yapanlar kimleri aşağıladıklarını çok iyi düşünmelidirler.



ARŞİV açılır mahcup olurlar! — Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) August 17, 2020

Abdullah Gül'ün kafa karıştıran açıklamasını hatırlattı

CHP Milletvekili Haluk Pekşen de Gül'ün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarındaki rolünü hatırlatarak şu soruları sıraladı:

"Abdullah Gül’e doğrudan sorular:

1- “Delillendirin, uygun bir Savcı bulun, yargılayın” diyerek Başkomutanı olduğu TSK’ya kumpas kuran Cumhurbaşkanı kimdir?

2- 15 Temmuz darbe günü cuma namazı çıkışında tv mikrofonlarına “büyük süprizler bekleyin” diye açıklama yapan kimdir?"