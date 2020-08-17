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Masterchef Ebru Has ne iş yapıyor yalı kaç Masterchef Ebru kimdir?

Masterchef 2020'nin ana kadrosuna giren ve ciddi duruşu ile adından söz ettiren isimlerden biri de Ebru Has oldu. Sosyal medyada sık sık Ebru neden gülmüyorsun sorularına maruz kalan Masterchef Ebru 28 yaşında ve Balıkesir'den yarışmaya katılıyor.

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Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna giren,  mutfak beceresini göstermeye çalışan isimlerden biri de Ebru Has oldu. Zaman zaman 6 kişinin arasına girse de final elemelerinde istediğini başarıyı gösteremeyen  Ebru Has sonunda 16 kişilik kadroya girdi ve yarışmaya katıldı. Ebru Has'ın voleybol geçmişi de bulunuyor.

Kıran kırana mücadelelerin ardından bu sezonun yarışmacıları belli oluyor. İddialı isimlerden olan Ebru Has 28 yaşında, yarışmaya Balıkesir’den katılıyor.

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

28 yaşında olan Ebru Has Bolulu. Yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor. İlk turda üç şeften de evet oyu alan Ebru Has üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı.

Başarılı yarışmacı ilk 16’ya girebilmek için yarışıyor.

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