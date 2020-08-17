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Bakan Albayrak rakamları paylaştı: Dünya ortalamasının 3'te 1'idir

Türkiye'nin hane halkı borçluluğunda 1291 dolarlık kişi başı borç miktarıyla gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının çok altında olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Kamu borçluluğu rakamları dünya ortalamasının 3'te 1'idir. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumda" ifadelerini kullandı.

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Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Berat Albayrak, "Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye’ye karanlık günler yaşatanlar, bugün ‘borçluluk’ üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor" diye yazdı.

"Kişi başına düşen borç miktarı 1.291 dolar"

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

Gelişmekte olan ülkelerde 26.680 dolar olan bu rakam; 6.271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır.

Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamları dünya ortalamasının üçte biridir.

Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır.

Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır.

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