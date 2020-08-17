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Berk İlter kimdir Masterchef Berk İlter nereli yaşı kaç?

Masterchef 2020 16 kişilik ana kadrosunu oluşturmak için elemelere devam ediyor. Adının yazdığı beyaz önlüğü alıp kadroya giren isimlerden biri de aslen Tokatlı olan Berk İlter oldu. Berk İlter 20 yaşında ve 13 yaşından beri yemek yapıyor. Berk İlter'i instagram hesabında 13.1 bin kişi takip ediyor.

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Masterchef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosuna girmek için kıyasıya yarışan ve elemeleri geçen isimlerden biri de Berk İlter oldu. Beyaz önlüğü giyerek yukarı çıkan isimlerden olan Berk İlter aslen Tokatlı ve 20 yaşında. Yarışmayı İstanbul'dan katılan Berk İlter, yurtdışında eğitim aldı.  

MASTERCHEF BERK KİMDİR?
Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı.

Berk İlter, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.

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