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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden 15 Temmuz gazisinin eşine taziye telefonu

Demirören Haber Ajansı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceki gün yaşamını yitiren 15 Temmuz gazisi İsmail Mustafa Birol'un ailesini ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gazinin eşi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen cumartesi günü İstanbul'da yaşamını yitiren gazi İsmail Mustafa Birol'un ailesini ziyaret etti. Selçuk, aileye başsağlığı diledi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gazimizin eşi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanındayız" ifadesini kullandı.

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