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Lukaşenko karar değiştirdi! Ben ölmeden seçim yenilenmez demişti ama...

Dana önce 'Beni öldürmediğiniz sürece seçimler yenilenmeyecek' diyen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde 'anayasanın değiştirilmesi şartıyla' yeni seçim olabileceğini ifade etti.

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesindeki yeni seçim taleplerini kabul etti.  Lukaşenko, daha önce yaptığı açıklamada muhalefetin seçimin yenilenmesi çağrısına ilişkin, "Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek" diye konuşmuştu.

RIA Haber Ajnası'nın bildirdiğine göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksand Lukaşenko,  ülkede yeni bir anayasanın kabul edilmesinin ardından yeniden seçim yapılabileceğini açıkladı. 

Lukaşenko, 9 Ağustos'ta yapılan tartışmalı seçimlerin ardından muhalefetin ve Belarus halkının büyük tepkisiyle karşılaşmış ve ülkedeki gösterilerin hedefi haline gelmişti.

Öte yandan, Belarus Başsavcılığı, ülkede düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde gözaltına alınanların neredeyse tamamının serbest bırakıldığını duyurdu.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve 13 Ağustos’a kadar devam eden izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 6 bin 700’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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