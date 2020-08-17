Bursa'da orman yangını! Villaların bahçeleri yanmaya başladı
BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde yerleşime çok yakın ormanlık alanda çıkan yangın, villaların bahçelerine ulaştı. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltılıyor.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde Demirci Mahallesi Emir Sokak devamındaki çamlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan, helikopter de havadan yangın söndürme çalışmasına katılıyor.
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Yangın söndürme çalışması sebebiyle oluşan dumanlar Nilüfer ilçesinin bir çok yerinden görülüyor. Yangının villalara sıçramaması için tedbir alınırken, söndürme çalışması sürdü.
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Demirci Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor.
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Rüzgarın ani yön değiştirmesiyle bir anda villaların bahçelerine sıçrayan yangın sebebiyle villa halkı panik yaşadı.
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