Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel’in yeni takımı belli oldu

John Obi Mikel, Trabzonspor'dan koronavirüs nedeniyle tartışmalı bir şekilde ayrılmıştı. Nijeryalı oyuncunun yeni adresi Stoke City oldu. Mikel, İngiliz ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Pandemi sürecinde liglerin devam etmesi nedeniyle endişelerini dile getiren ve Trabzonspor’dan tartışmalı bir şekilde ayrılan John Obi Mikel, önümüzdeki sezon İngiltere Championship’te mücadele edecek. Serbest oyuncu statüsündeki 33 yaşındaki John Mikel Obi, Stoke City ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz Mart ayında John Obi Mikel, koronavirüs tehdidi nedeniyle futbol oynamak istemediğini ve ligin ertelenmesi gerektiğini söylemişti.

Futbolcu ile Trabzonspor arasında ne yaşanmıştı?

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan tecrübeli futbolcu, “Hayatta futboldan önemli şeyler var. Şu anda rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Herkes bu kritik anda evinde aileleriyle ve sevdikleriyle olmalı. Dünya böylesine çalkantılı zamanlardan geçerken, sezon iptal edilmeli” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananların ardından Trabzonspor yönetimi, Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini duyurmuştu. John Obi Mikel, daha sonra İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda takımdan ayrılmasına neden olarak Trabzonspor yönetiminin tutumunu göstermişti. İki taraf arasında karşılıklı atışma yaşanmıştı. Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de liglerin ertelenmemesi nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşım yapan Obi, “Trabzonspor bana eğer eve gidersen bir daha geri dönmeyeceksin dedi, ben de tamam dedim ve gittim” ifadelerini kullanmıştı.

Obi Mikel yaptığı paylaşımın silinmesini istediklerini belirterek, “Başkanla görüşmem gerektiği söylendi. Bunu reddettim ve o paylaşımı kaldırmayacağımı söyledim. Bunlar benim görüşüm, hislerim. Özgür bir dünyada yaşıyoruz. Konuşma özgürlüğüm var” demişti.