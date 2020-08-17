Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde 10 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG’li 10 teröristin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hainlerin terör faaliyeti yürütürken yakalandığı aktarıldı.Abone ol
Zeytin Dalı bölgesinde Mehmetçiğin kararlı duruşu sürerken terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakları bir bir başlarına geçirilmeye devam ediyor.
Bakanlığın Twitter hesabından olayla ilgili yapılan açıklamada;
"Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2020
Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/TkEcTyEfLk
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