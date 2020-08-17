Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde 10 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG’li 10 teröristin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hainlerin terör faaliyeti yürütürken yakalandığı aktarıldı.

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Zeytin Dalı bölgesinde Mehmetçiğin kararlı duruşu sürerken terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakları bir bir başlarına geçirilmeye devam ediyor.

Bakanlığın Twitter hesabından olayla ilgili yapılan açıklamada;

"Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.