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Batuhan Karadeniz 12'nci takımı Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu

Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'a imza attı. Kariyerinde iniş çıkışlar yaşamasıyla bilinen golcü futbolcu, 12'nci takımında ter dökecek.

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TFF 2. Lig’de mücadele edecek Hekimoğlu Trabzon F.K., Tuzlaspor ile şampiyonluk yaşayan Batuhan Karadeniz’i kadrosuna kattı. Daha önce Süper Lig’de Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giyen 29 yaşındaki Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor’un TFF 1. Lig’e yükselmesinde önemli katkılarda bulunmuştu.

Bu sezon TFF 1.Lig’e çıkmayı hedefleyen Hekimoğlu Trabzon daha önce kadrosuna Mehmet Sak ve Sezer Özmen gibi tecrübeli futbolcuları katmıştı.Kariyerinde toplamda 280 maça çıkan Batuhan Karadeniz ,96 gol atıp 24 asist yapmayı başardı.

Batuhan Karadeniz’in daha önce forma giydiği takımlar:

Beşiktaş, Eskişehirspor, Elazığspor, Trabzonspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor

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